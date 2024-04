I fan di Star Wars potranno gioire di nuove aggiunte nei parchi a tema Disney come Disney World, Disneyland e Disneyland Paris, visto che gli Star Tours hanno ufficialmente accolto nuovi ingressi dai titoli della Lucasfilm di maggiore successo degli ultimi anni.

Dopo il successo delle serie su Disney+, infatti, Ashoka, The Mandalorian e Andor sono stati aggiunti all’esperienza speciale.

L’attrazione 4D dei parchi è stata arricchita – a partire dal 5 aprile scorso – di “trasmissioni d’emergenza” e richiesta di aiuto da parte di personaggi come Ahsoka Tano, Cassian Andor, Din Djarin e il piccolo Grogu, andando a esplorare, insieme ai visitatori, nuove ambientazioni direttamente dalle serie tv Disney+.

WDW News Today ha avuto di provare l’attrazione e ha così pubblicato un video riepilogativo che potete ammirare qui in alto.

“C’è una battaglia in arrivo” dice il Mandaloriano di Pedro Pascal. “Non possiamo più stare nell’ombra“.

Star Tours, ricordiamo, non è canonico, ma è possibile che la frase del Mandaloriano sia in linea con quanto succederà inThe Mandalorian & Grogu, il film di Star Wars che sarà al cinema il 22 maggio 2026.

