È ormai nota tra i fan di Star Wars e non solo la rimaneggiata scena dell’incontro tra Han Solo e Jabba the Hutt in Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza.

Nel tempo George Lucas ha rimesso mano alla sequenza in vari modi, da una versione live-action scartata del gangster spaziale a due versioni in CGI che non ha convinto proprio a pieno.

In virtù di ciò il canale You Tube Star Wars Story ha deciso di realizzare una propria versione della sequenza, rendendola un po’ più “funzionale” inserendo il personaggio in versione ologramma.

Potete vedere tutte le versioni, compresa la fan-version con ologramma, nel video qua sopra.

