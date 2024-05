Il canale YouTube di Star Wars recentemente diffuso in rete il trailer di Episodio I – La minaccia fantasma rimasterizzato in 4K, in occasione dei 25 anni della pellicola.

Potete vederlo nella parte superiore della pagina.

Episodio I è il film della saga più visto di tutti in streaming su Disney+, come sottolineato recentemente da Variety.

