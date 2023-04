Pathè UK ha svelato un nuovo teaser trailer dedicato Strange Way of Life, il cortometraggio di mezz’ora diretto da Pedro Almodóvar con protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal e che verrà presentato fuori concorso al Festival di Cannes il mese prossimo.

Strange Way of Life è la storia di un uomo, Silva, che attraversa il deserto a cavallo per andare a Bitter Creek per visitare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, i due uomini avevano lavorato insieme come pistoleri mercenari. Silva vuole incontrare il suo amico di gioventù, ma il mattino dopo Jake gli dice di sapere che il vero motivo per cui lo ha visitato non è ricordare la loro vecchia amicizia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le notizie sul Festival di Cannes nella nostra sezione.

Fonte

Classifiche consigliate