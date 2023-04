Lo studente Ben Coyles ha deciso di festeggiare il suo compleanno facendo il giro dei pub (pratica nota come pub crawl) di Bristol vestito da Gandalf, l’iconico stregone della saga del Signore degli anelli. Tutto poteva aspettarsi tranne che incontrare nel tragitto il vero Gandalf, ovvero Sir Ian McKellen, che non ha bisogno di particolari presentazioni in tal senso.

Il magico evento è stato testimoniato da un video girato da un’amica del festeggiato e presto diventato virale su TikTok. Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

FONTE: Lancashiretelegraph.uk

