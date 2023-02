Super Mario Bros Il Film: un sito di idraulici e uno spot vintage per il Super Bowl 2023!

In occasione del Super Bowl 2023, la Illumination ha lanciato una campagna pubblicitaria molto particolare per Super Mario Bros. Il film, atteso adattamento animato in arrivo al cinema ad aprile.

Si tratta di un sito internet e di uno spot dal taglio decisamente vintage, che promuovono l’attività idraulica di Mario e Luigi. Il sito ha uno schema di colori e delle grafiche che ricordano i videogiochi anni novanta, mentre il jingle dello spot riprende direttamente la sigla di The Super Mario Bros. Super Show:

Sul sito sembra di capire che si tratta di una “attività famigliare” gestita e operata in famiglia, che si svolge principalmente a Brooklyn e nel Queens.

Vi ricordiamo che, per l’Italia, a doppiare il baffuto idraulico Nintendo sarà Claudio Santamaria.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros., la cui uscita è prevista per il 6 aprile.