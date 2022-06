Tra saette e boati minacciosi, plana su Los Angeles un cyborg, organismo cibernetico, un mostro-robot destinato dal futuro a cercare ed uccidere Sarah Connor, un ragazza la cui vita è preziosa per gli anni che verranno. Appunto per questo scende sulla terra anche Kyle Reese, un giovane guerriero che deve proteggerla. Cominciano così gli agguati e le lotte fra i due. Il cyborg Terminator là dove passa, lascia cadaveri: egli uccide due donne, prima di aver individuato la vera Sarah Connor. Bloccatala, infine, in un locale affollatissimo, il gigantesco Terminator è però affrontato da Reese. Questi e Sarah fuggono tra mille peripezie, ma il mostro, guidato dai suoi sofisticati congegni, è sulle loro tracce. In una pausa, il guerriero spiega alla ragazza che essa darà un giorno alla luce John, destinato a guidare gli esseri umani, sopravvissuti ad una guerra nucleare, contro una armata di macchine controllate da un computer. In uno scontro a fuoco, i due vengono catturati dalla Polizia, la quale non presta fede alle farneticazioni e profezie di Reese, finché Terminator, sempre allo scopo di eliminare lui e la ragazza, non penetra dentro l’edificio e vi commette una sanguinosa strage. Ma Sarah e Reese, ormai innamorati, riescono una volta di più a fuggire in auto. Inseguiti da Terminator, Reese lancia contro di questi cariche di esplosivi, rimettendoci la vita. Nel rogo di un enorme articolato in cui era a bordo, brucia la veste corporea del mostro, ma il suo scheletro metallico insegue ancora minaccioso e crudele Sarah, rifugiatasi nei capannoni di una enorme centrale. E sarà lei che riuscirà ad incastrare Terminator sotto una poderosa pressa idraulica e a stritolarlo. A suo tempo, Sarah chiamerà John il figlio che Reese le ha lasciato in grembo e che è destinato a salvare il mondo da macchine impazzite.