The Boys incontra l’Universo Cinematografico Marvel in un violento video crossover

Il team di Alternative Cuts ha realizzato un divertente e sanguinolente video crossover in cui vediamo i Boys di The Boys (Hughie è e Billy Butcher) entrare all’interno di un particolare Universo Cinematografico Marvel e osservare un particolare Spider-Man.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Riguardo la prossima stagione dello show:

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

