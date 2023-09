Prime Video ha diffuso in rete il trailer di The Burial, legal drama diretto da diretto da Maggie Betts con protagonisti Tommy Lee Jones e Jamie Foxx.

Il lungometraggio e basato sull’articolo del New Yorker di Jonathan Harr e sulla storia vera di un proprietario di pompe funebri in bancarotta che decide di citare in giudizio un uomo d’affari rivale per un accordo andato male, assumendo un esuberante avvocato per gestire il caso.

Il film sarà disponibile in alcune sale selezionate il 6 ottobre e su Prime Video dal 13. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Doug Wright si è occupato della sceneggiatura del progetto che è prodotto da Amazon Studios, Bobby Shriver Inc. e dalla Double Nickel Entertainment.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto Amazon con Tommy Lee Jones e Jamie Foxx? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

