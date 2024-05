In occasione dell’anteprima nazionale di The Fall Guy nella gigantesca Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, abbiamo avuto come ospite l’attore, stuntman ed esperto di arti marziali Daniele Balconi.

Daniele ha lavorato come stuntman e coreografo nel cult Dark Resurrection Vol. 0, per poi partecipare a molti altri corti, film e serie e a blockbuster come The Old Guard 2 e The Equalizer 3. È anche fondatore della scuola per stuntman Stunt Milano.

Prima della proiezione abbiamo scambiato qualche parola con lui su com’è la vita di uno stuntman in Italia e quali sono state le esperienze più estreme ed emozionanti che ha avuto nella sua carriera.

“Fare lo stuntman del mondo del cinema oggi,” ci ha spiegato Daniele, “significa fare un lavoro molto pericoloso e molto poco riconosciuto. Sono contento dell’uscita di questo film, stasera sento sulle mie spalle una grossa responsabilità, che è quella di rappresentare tutta la categoria di stunt in Italia. La figura dello stuntman è un po’ poco conosciuta, perché rimane sempre nell’ombra. Non ha riconoscimenti di award, e nel caso dell’Italia non ha nemmeno un contratto collettivo nazionale, argomento sul quale stiamo lavorando.”

Daniele ci ha spiegato che gli stunt più pericolosi che abbia mai fatto riguardano sempre il fuoco: “Nel momento in cui devo prendere fuoco totalmente… è una delle cose più pericolose, perché non si può sbagliare, il margine d’errore è molto basso!”

Gli abbiamo anche chiesto cosa pensa dell’ipotesi di una categoria degli stuntman agli Oscar: “È una cosa di cui si parla da tanto tempo, e io spero che si riesca ad avere un riconoscimento di questo tipo. Noi abbiamo già una sorta di Oscar nostro che si chiamano i Taurus Stunt Awards, che fanno in America. La cosa complicata per gli stunt è che ci sono tante categorie… bisognerebbe un po’ capire come inserire il lavoro dello stunt negli Oscar, anche perché siccome non veniamo visti non è così facile stabilire cosa ha fatto una controfigura e cosa ha fatto un attore.”

Potete vedere il video, a cura di Mirko D’Alessio e Andrea Francesco Berni, qui sopra!

E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok incluso).

Classifiche consigliate