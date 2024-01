Come promesso è arrivato online il primo trailer di The First Omen, il prequel del film horror The Omen – Il presagio uscito al cinema nel 1976 e diventato un cult tanto da generare tre sequel, un remake e una serie tv (Damien, del 2016).

La pellicola, prodotta da 20th Century Studios, uscirà il 5 aprile ed è incentrata su una donna di nome Margaret (Nell Tiger Free) che si reca a Roma per dedicarsi alla chiesa, solo per scoprire che il male sta tornando.

Nel cast anche Bill Nighy, Ralph Ineson e Sônia Braga. Scritto da Arkasha Stevenson, Tim Smith e Keith Thomas su un soggetto di Ben Jaboby, The First Omen è diretto da Stevenson.

