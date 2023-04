La Universal ha lanciato l’inquietante primo trailer ufficiale di The Last Voyage of Demeter, il secondo dei due film su Dracula in arrivo quest’anno (l’altro è Renfield). L’uscita è prevista per l’11 agosto negli Stati Uniti.

Questo horror è diretto da André Øvredal (Scary Stories to Tell in the Dark) ed è ambientato in un capitolo preciso del romanzo di Bram Stoker, quello relativo al viaggio della Demeter, la nave che trasporta la bara del noto vampiro dalla Transilvania a Londra. Alla sceneggiatura Bragi F. Schut (Escape room), la DreamWorks Pictures si occupa della produzione assieme alla Universal. Le riprese si sono svolte nel 2021, poi il film è stato a lungo rinviato a causa della pandemia.

Protagonisti David Dastmalchian nei panni di Wojchek, il primo ufficiale della nave, mentre Liam Cunningham vestirà i panni del capitano. Aisling Franciosi sarà una clandestina di nome Anna, Javier Botet sarà invece il Conte Dracula. Del cast fanno parte anche Jon Jon Briones (Ratched), Stefan Kapicic (Deadpool), Nikolai Nikolaeff, Woody Norman e Martin Furulund.

