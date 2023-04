Giusto ieri, vi abbiamo fatto leggere le prime recensioni di Renfield, la commedia horror di Chris McKay con Nicolas Cage e Nicholas Hoult in uscita il 25 maggio nei cinema italiani.

La pellicola racconterà la relazione tossica fra Dracula, Nicolas Cage, e il suo servitore Renfield, Nicholas Hoult e nonostante la Universal, che produce la pellicola, sia la storica casa dei Mostri Classici, il progetto non è stato pensato per essere l’avvio di un franchise. Nella testa del regista Chris McKay è più che altro una specie di sequel diretto dello storico Dracula del 1931 diretto da Tod Browning e interpretato da Bela Lugosi (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Robert “The Walking Dead” Kirkman, l’autore di fumetti che ha prodotto il film e scritto la storia su cui si basa, ha ribadito che Renfield è sì un progetto a sé, ma dato che la sua mente da autore di fumetti pensa in maniera automatica a storie che possono essere allargate in un qualche modo, il sequel non è escluso a priori.

Parlando del suo lavoro con la major spiega:

Stavo lavorando con la Universal e sapevo che stavano facendo un sacco di roba emozionante con i Mostri Classici e volevo far parte di questa cosa. Volevo trovare una maniera per portare Dracula fuori dal solito sentiero perché nel 2019 si parlava ancora del Dark Universe e pareva che volessero escludere Dracula per una ragione o per l’altra. E quale poteva essere un modo originale per far danzare Dracula in maniere inattese? Mi sembrava interessante farlo attraverso gli occhi di Renfield.

Poi, nonostante la puntualizzazione di Renfield come entità a sé e i ringraziamenti alla Universal che ha sostenuto il concept, aggiunge:

Penso ci sia un potenziale enorme. Sono uno scrittore di fumetti per cui per me è naturale pensare in una certa maniera. È la mia mente che funziona così. Penso sempre a come può proseguire una storia a come risolvere in maniera valida il cliffhanger dell’ultimo numero che hai letto. Di certo ho delle idee. Ci sono delle opportunità di esplorare il mondo di Renfield e dei suoi personaggi. Ma dobbiamo prima vedere se il film andrà così bene da giusstificare la cosa.

Nel film in arrivo il 14 aprile negli Stati Uniti e il 25 maggio in Italia Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

FONTE: Comic Book

