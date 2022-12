The Pale Blue Eye – I delitti di West Point: il trailer italiano del film Netflix con Christian Bale

Netflix ha diffuso in rete un nuovo trailer italiano di The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, adattamento cinematografico del romanzo di Louis Bayard diretto da Scott Cooper (l fuoco della vendetta – Out of the Furnace e Hostiles: Ostili) con protagonista Christian Bale.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming a gennaio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

West Point, 1830. Un rassegnato detective è assunto per indagare discretamente sull’orribile omicidio di una recluta. Ostacolato dal codice del silenzio tra i cadetti, ne assolda uno per risolvere il caso: un ragazzo che sarà conosciuto al mondo come Edgar Allan Poe.

Nel gremito cast troviamo Harry Melling, Christian Bale, Gillian Anderson (The Crown), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Charlotte Gainsbourg (Antichrist), Toby Jones (First Cow), Harry Lawtey (Industry), Simon McBurney (Carnival Row), Timothy Spall (Mr. Turner), Hadley Robinson (Moxie), Joey Brooks (Molly’s Game), Brennan Keel Cook (Encounter), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel), Fred Hechinger (The White Lotus), Matt Helm (The Tragedy of Macbeth), Steven Maier (The Plot Against America), Charlie Tahan (Ozark) e Robert Duvall (The Judge).

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point arriva su Netflix il 6 gennaio.

FONTE: Netflix