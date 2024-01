In rete è approdato il trailer di This Is Me…Now: A Love Story, film con protagonista Jennifer Lopez in arrivo in streaming su Prime Video dal 16 febbraio.

Nello stesso giorno sarà disponibile anche il nuovo album della cantante intitolato proprio “This is Me…Now”.

Il progetto è diretto dal premio Grammy Dave Meyers (Arianna Grande: No Tears Left to Cry, Taylor Swift: ME!, Harry Styles: Adore You, SZA: Shirt, Kendrick Lamar: Humble., Little Simz: Gorilla). Il cast è composto anche da Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru e Derek Hough.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale:

This Is Me…Now: A Love Story è Jennifer Lopez come non l’avete mai vista. Insieme al regista Dave Meyers, Jennifer ha creato un’odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all’uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall’ultimo progetto, questo film Amazon Original spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l’amore, attraverso i suoi stessi occhi. Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star, questa panoramica rappresenta un’intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer.

FONTE: Prime Video

