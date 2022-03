Netflix ha diffuso in rete una clip contenente una scena eliminata da, pellicola condisponibile per la visione in streaming sulla piattaforma.

Potete vedere la scena nella parte superiore della pagina.

Ambientato nel 1990, Tick, Tick… Boom! segue le vicende di Jon, un cameriere aspirante compositore che spera di portare a Broadway il suo progetto teatrale, intitolato Superbia. Ma la sua fidanzata gli fa pressioni per rinunciare, mentre il suo compagno di stanza accetta un lavoro ben pagato come pubblicitario e si prepara a traslocare. Jon inizia quindi a chiedersi se vale la pena inseguire i propri sogni.

Del cast fanno parte, oltre a Andrew Garfield, anche Alexandra Shipp, Robin de Jesus e Vanessa Hudgens.

FONTE: Netflix