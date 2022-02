Andrew Garfield è stato nominato all’Oscar nella categoria migliore attore protagonista per il suo lavoro fatto in Tick, Tick… Boom!, film Netflix.

Parlando con l’Hollywood Reporter l’attore ha rivelato di aver visto per la prima volta in diretta la live delle nomination:

Non lo avevo mai fatto prima, ovvero mettere la sveglia e aspettare che il tutto iniziasse, ma l’ho fatto stamattina ed è stato davvero stressante. Molto snervante, ma sicuramente è stato un bel risveglio. Ero tipo sdraiato a letto nel buio cercando di rimanere tranquillo per via dei vicini e cose del genere. È stato bello vedere un gruppo di miei amici nominati e anche i titoli di film che amo, poi, ovviamente, c’è stato il momento in cui hanno detto il mio nome, cosa che ovviamente ha generato un grido nella mia anima ma anche tra i miei amici e nella mia famiglia. Siamo tutti molto, molto eccitati, molto, molto felici e molto, molto grati – principalmente perché forse questo indica che posso continuare a fare le cose che mi piace fare, recitare e raccontare storie.