01 Distribution ha pubblicato su YouTube la prima clip tratta da Time is up, la pellicola con Bella Thorne e Benji, che sarà al cinema con un evento speciale della durata di tre giorni il 25, 26 e 27 Ottobre.

Come noto, Bella Thorne e Benji, al secolo Benjamin Mascolo, il 50% del duo Benji & Fede, stanno insieme da aprile del 2019 e, l’anno scorso, hanno girato insieme un film intitolato Time is up, diretta da Elisa Amoruso, anche co-autrice dello script insieme a Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini.

Marco Belardi ha prodotto il film insieme a Lotus Production di Leone Film Group Company Rai Cinema. Il film è stato girato a Roma, in altre location italiane e negli Stati Uniti d’America.

L’anno scorso abbiamo visto Bella Thorne in La Babysitter – Killer Queen (eccola nostra recensione), film di MCG arrivato su Netflix a inizio settembre 2020.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola in arrivo al cinema a fine mese:

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Quando attendete questo evento speciale dedicato a Time is up, il film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!

