Per la promozione di Loki su Disney+, su Youtube è apparsa una ricapitolazione a cura di Tom Hiddleston del viaggio e delle esperienze del suo personaggio all’interno dell’UCM.

“Nel caso di Loki, non essere erede al trono ha sempre significato avere più libertà e meno responsabilità” ha commentato l’attore. “In questo modo si è preso gioco del viaggio di Thor per diventare Re di Asgard, una cosa a cui lui comunque non ambiva“.

Trovate il video qui in alto.

La serie è stata creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty ma anche co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e tutti gli episodi sono stati diretti da Kate Herron. Nel cast della serie figurano anche, oltre a Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant e Sasha Lane.

Cosa ne pensate?