A partire dal 1° gennaio, la primissima versione di Topolino è diventata di pubblico dominio assieme a Minnie. La Disney non ha infatti più il diritto d’autore esclusivo per l’utilizzo della versione del celebre personaggio disegnata da Walt Disney e Ub Iwerks in Steamboat Willie, cortometraggio animato del 1928 (qui potete leggere il nostro speciale sul film).

Non è passato molto tempo prima che l’occasione venisse sfruttata, inserendo il personaggio in progetti ben poco disneyani: è già online infatti il trailer di Mickey’s Mouse Trap, horror indipendente in salsa slasher. Nel video, che potete vedere nella parte superiore della pagina, un uomo vestito come Topolino aggredisce una vittima e ne perseguita altre all’interno di un parco giochi. In un comunicato, il regista Jamie Bailey ha dichiarato: “Volevamo solo divertirci con tutto questo. Si tratta del Topolino di Steamboat Willie che uccide la gente. È assurdo. Ci siamo divertiti a farlo e credo si veda“.

Sempre horror, ma decisamente più spaventoso, è invece il videogioco Infestation 88, di cui trovate il trailer qui sotto. Al centro della storia ci sono alcuni uomini inviati in un negozio per indagare su una strana infestazione che si ritrovano a fronteggiare un Topolino decisamente minaccioso.

Ricordiamo che la versione più moderna e nota di Topolino rimane assolutamente protetta. La legge americana sul diritto d’autore, oggi, prevede che un’opera diventi di pubblico dominio dopo 95 anni: è stata proprio la Disney (assieme a un gran numero di altri detentori di diritti) a spingere per un’estensione di 20 anni di questa protezione nel 1998 (con il cosiddetto “Mickey Mouse Protection Act”), che altrimenti sarebbe scaduta nel 2004.

FONTE: THR/ YT

