È online il trailer del nuovo film con Adam Sandler intitolato You are so Not Invited To My Bat Mitzvah, per il momento disponibile in lingua originale.

Il film arriverà su Netflix il 25 agosto ed è un adattamento del romanzo di Fiona Rosenbloom.

Le protagoniste del film sono due adolescenti, Stacy e Lydia, migliori amiche da sempre. Le due sono alle prese con l’organizzazione del loro bat mitzvah quando Lydia scopre che Stacy sta uscendo con il ragazzo che le piace. Le due amiche si allontanano e le feste sono così a rischio.

Nel cast del film diretto da Sammi Cohen e scritto da Alison Peck troviamo Adam Sandler e le sue due figlie Sunny e Sadie oltre a Idina Menzel.

Fonte: Netflix

