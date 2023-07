Hasbro Pulse ha annunciato la nuova action figure Transformers auto-convertibile Grimlock by Robosen.

Grimlock è dotato di oltre 150 linee audio registrate in esclusiva per Robosen da Gregg Berger, voce originale di Grimlock G1; questi iconici effetti sonori si abbiano a moltissimi movimenti automatici, offrendo un’esperienza di intrattenimento coinvolgente. L’action figure è alta 38 cm ed è in grado di riconoscere 42 comandi vocali, consentendo un’interazione a mani libere con il robot per trasformazione, movimento ed acrobazie mozzafiato. È inoltre dotata di 34 servomotori, altamente programmabile e personalizzabile tramite l’app, ed è possibile farla interagire con le altre acton figure Robosen.

Grimlock è in arrivo a dicembre ma preordinabile da oggi sull’e-commerce ufficiale Hasbro Pulse.

Potete vedere il video di presentazione nella parte superiore della pagina (o CLICCANDO QUI). Qua sotto un’immagine ufficiale:

