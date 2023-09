Wish

È oggi disponibile il nuovo trailer ufficiale di Wish, il film Walt Disney Animation Studios di Natale che arriverà il 21 dicembre nelle sale italiane per la regia di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn.

Potete ammirarlo qui in alto, a seguire invece trovate il poster:

In Wish, la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

La pellicola sarà al cinema il 21 dicembre. Cosa ne pensate del trailer di Wish? Ditecelo nei commenti!

