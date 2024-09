Emily in Paris a Roma: i 5 luoghi più suggestivi dov'è stata girata la serie

Pubblicazione: 14 settembre alle 14:00

Gli ultimi due episodi della stagione 4 di Emily in Paris portano la protagonista a compiere un viaggio dalla Francia con destinazione Roma.

Emily e Marcello sulla Vespa

Via Veneto

L'arrivo di Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, in Italia ha permesso così alla produzione di portare sugli schermi alcune location davvero suggestive, scelte per compiere le riprese delle scene ambientate a Roma che sono state realizzate in due settimane.

Emily, invitata da Marcello (Eugenio Franceschini), arriva nella capitale italiana e alloggia all'hotel Eden in Via Veneto, un albergo cinque stelle situato nella famosa strada usata come ispirazione per La Dolce Vita. Nel corso delle puntate lo si può vedere più volte mentre Emily apprezza la vista dalla sua terrazza.

Il Colosseo e il tour in Vespa

L'area è stata infatti al centro della vita notturna con protagonisti attori, cantanti, celebrità, giornalisti e i tanti fotografi a caccia di scatti esclusivi tra chi frequentava caffè come l'Harry's Bar, il Café de Paris, i night club e i tanti hotel lussuosi dove alloggiano, anche ora, le star.

Nella serie la protagonista non ha nemmeno il tempo di entrare nell'hotel prima di essere coinvolta da Marcello in un tour della città a bordo di una Vespa. Mentre la coppia passa davanti al Colosseo, Marcello la invita inoltre a dimenticare il cellulare e di apprezzare ciò che la circonda con i suoi occhi.

Fontana di Trevi

Successivamente i due si fermano alla Fontana di Trevi, dove l'imprenditore italiano spiega la tradizione di lanciare una moneta in acqua e rivela cosa potrebbe accadere in base al numero di monete usate.

Durante i momenti trascorsi insieme da Emily e Marcello gli spettatori possono vedere anche Piazza di Spagna, Largo Federico Fellini, Villa Borghese e Via del Teatro Marcello.

La fontana di Trevi è apparsa in numerosi film ambientati a Roma, tra cui anche Vacanze romanze con star Audrey Hepburn e quello di Lizzie Mcguire, citato da Emily nella serie Netflix che sembra aver ispirato in parte proprio la parentesi italiana della pubblicitaria al centro della trama.

Emily e Marcello alla Fontana di Trevi

Piazza Mattei

Un altro dei momenti importanti della quarta stagione è quello in cui Mindy intona una nuova canzone a Piazza Mattei, nel Quartiere ebraico. La suggestiva location fa da cornice al momento musicale che vede protagoniste le due amiche interpretate da Lily e Ashley.

Alle spalle di Mindy si può vedere la famosa Fontana delle Tartarughe costruita nel 1581 su progetto di Giacomo Della Porta e realizzata grazie al contributo dello scultore Taddeo Landini. Le tartarughe, rubate più volte nel corso degli anni, sono state aggiunte in un restauro del 1658 e sono attribuite a Gian Lorenzo Bernini o Andrea Sacchi.

La suggestiva location è stata scelta anche per film come Troppo Forte, con Alberto Sordi, e successivamente Il Talento di Mr Ripley di Anthony Minghella e con star Matt Damon e Jude Law.

Ashley Park canta in Piazza Mattei

Il Borgo di Ostia Antica

La serie porta poi Emily alla scoperta del paese in cui è nato e cresciuto Marcello, e dove ha ancora sede l'azienda della sua famiglia, Solitano.

Per i ciak in cui Emily fa la conoscenza della madre del giovane, interpretata da Anna Galiena, e si immerge nella comunità locale, è stato scelto il Borgo di Ostia Antica.

L'area ha ospitato recentemente anche le riprese di fiction come Don Matteo, mentre in passato è servito come sfondo di film come Il Tassinaro di Alberto Sordi, in cui Pietro Marchetti abitava proprio nel borgo.