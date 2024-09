Heartstopper 3: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione in arrivo su Netflix

Pubblicazione: 21 settembre alle 16:00

Sta per arrivare la terza stagione dell'amata serie Heartstopper, tratta dalla graphic novel omonima di Alice Oseman. Ecco tutto quello che c'è da sapere in attesa della sua uscita!

Quando esce Heartstopper 3 e dove vederlo

La terza stagione di Heartstopper arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 3 ottobre. La serie, creata e sceneggiata dalla stessa Alice Oseman, sarà composta anche per questa stagione da 8 episodi.

Nella terza stagione Charlie vorrebbe dire a Nick che lo ama. Nick, a sua volta, ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre le vacanze estive finiscono e i mesi scorrono, gli amici iniziano a rendersi conto che l’anno scolastico proporrà gioie e difficoltà. Mentre imparano qualcosa in più su di loro e sulle rispettive relazioni, pianificano eventi sociali e feste, e iniziano a pensare alle scelte per quanto riguarda l’università, tutti devono imparare a contare sulle persone che amano quando la vita non va come previsto.

Nei nuovi episodi ritroviamo Kit Connor e Joe Locke nei panni di Nick e Charlie, insieme a Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell and Tobie Donovan.

Tra i nuovi arrivi troviamo Darragh Hand nella parte dell’ottimista e bizzarro Michael Holden e alcuni grandi nomi come Jonathan Bailey, Haley Atwell e Eddie Marsan. Bailey apparirà in un cameo nel ruolo di Jack Maddox, un classicista famoso su Instagram e grande cotta di Charlie. Atwell interpreterà la zia di Nick, Diane, che offrirà al nipote alcuni duri consigli sulla sua relazione durante una vacanza a Minorca. Marsan, infine, interpreterà Geoff, il terapeuta di Charlie.

Non tornerà invece Olivia Colman che nei precedenti episodi interpretava la mamma di Nick.

Il tema principale di Heartstopper 3

La terza stagione di Heartstopper 3, oltre a raccontare naturalmente la relazione tra Nick e Charlie e il mondo di amici che li circonda, avrà un occhio di riguardo sul tema della salute mentale. In particolare verrà trattato il disturbo alimentare di Charlie, tema focale anche nel quarto capitolo della graphic novel a cui la terza stagione si ispira. Afferma a tal proposito Alice Oseman:

La seconda stagione si è conclusa con Nick che inizia a comprendere la portata dei problemi di salute mentale di Charlie, e sarà proprio questo a guidare la storia nella terza stagione. Anche se Heartstopper continuerà a celebrare la gioia e a indicare la speranza, sono davvero entusiasta del fatto che permettiamo al tono dello show di maturare insieme ai nostri amati personaggi, che stanno crescendo. Salute mentale, sesso, ambizioni universitarie e altro ancora: Nick, Charlie e gli adolescenti di Heartstopper stanno crescendo, imparando di più su se stessi e sugli altri, vivendo nuovi desideri, nuove paure e nuove gioie mentre si avvicinano all’età adulta.

Se il tema della salute mentale di Charlie era solo stato sfiorato nella seconda stagione, nei nuovi episodi verrà dunque esplorato in maniera più approfondita.

Il trailer