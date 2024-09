I migliori 10 ruoli al cinema di Kathryn Hahn

Pubblicazione: 21 settembre alle 08:30

Kathryn Hahn, la Agatha Harkness di Agatha All Along, appartiene a una specie in via d’estinzione a Hollywood, che rende peraltro il suo ruolo nella serie Marvel un’eccezione più che una regola. Hahn è una caratterista, un’attrice di supporto, una che raramente ha voglia di prendersi il centro dell’attenzione e che brilla quando fa da spalla, o comunque da personaggio di contorno. Non sapremmo dirvi se sia una sua scelta precisa o se più semplicemente la sua carriera è andata così, fatto sta che un’occhiata al suo curriculum dovrebbe farvi capire di che genere di attrice stiamo parlando.

Afternoon Delight

Kathryn Hahn c’è. Per qualche motivo non sempre comprensibile non è il genere di attrice che viene chiamata per un ruolo da protagonista – ma comunque lei c’è, ed è impossibile non notarla. È una caratterista da incubo, perché è magnetica e rischia sempre di rubare la scena a chi dovrebbe invece essere al centro dell’attenzione. E ovviamente stiamo parlando solo della sua persona cinematografica: quello che ha fatto in TV è un altro discorso, noi qui vogliamo concentrarci sui suoi film. Ne ha fatti parecchi, e siamo sicuri che almeno qualcuno di questi dieci che abbiamo selezionato come migliori della sua carriera vi faranno esclamare “ah, vero che c’era anche lei!”.

Dopo aver parlato per due paragrafi del destino da caratterista di Kathryn Hahn, è solo giusto cominciare la lista con un film del quale è protagonista assoluta. È la storia di una donna frustrata dal suo destino di casalinga e dal fatto che non fa sesso con il marito da mesi. C’è anche Juno Temple nei panni di una spogliarellista, se può interessarvi.

Commedia corale tra le più divertenti degli ultimi anni nella quale Kathryn Hahn fa la più disinibita e libertina delle mamme del titolo. C’è anche un sequel, che non riesce però a far scattare la scintilla.

Come farsi lasciare in 10 giorni

Primo film nel quale interpreta un personaggio con un nome, nello specifico Michelle: è l’amica della protagonista interpretata da Kate Hudson, e il suo modello di vita. Abbiamo già detto in passato quanto una rom-com si regga anche sul cast di contorno, e Kathryn Hahn in questo film ne è un esempio.

Glass Onion – Knives Out

Altro cast enorme, altro film corale: Hahn è la governatrice del Connecticut, nientemeno. Il film, se chiedete a noi, è un mezzo buco nell’acqua, ma la nostra eroina riesce comunque a farsi notare, per quanto relegata a un ruolo di secondo piano.

I sogni segreti di Walter Mitty

Un film nel quale Kathryn Hahn interpreta uno di quei ruoli che sembrano essere stati inventati per lei: la sorella del protagonista (Ben Stiller), che è quindi abbastanza vicina al centro di gravità da farsi notare, ma comunque in un ruolo di supporto e contorno.

Quell'idiota di nostro fratello

Sottovalutatissima dramedy datata 2011, è la storia di un tipo un po’ tonto che entra a gamba tesa nella vita di tre sorelle e la stravolge. Hahn non è una delle tre sorelle, né ovviamente il tipo tonto: ha invece uno di quei ruoli piccoli ma che servono per mettere in moto gli eventi – in questo caso quello della presto-ex-fidanzata del protagonista.

Revolutionary Road

Forse il suo ruolo più dimenticato, visto che il film di Sam Mendes viene ricordato soprattutto come la reunion tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Nessuna speranza di spiccare per Hahn, quindi, ma il solito gran mestiere al servizio di uno dei personaggi di contorno.

The Visit

Non proprio protagonista, ma uno dei ruoli più prominenti della carriera recente di Kathryn Hahn: quello della madre (distante ma presente) dei due bambini protagonisti dell’horror di Shyamalan, che parla di nonni orribili che non lo erano neanche (nonni, non orribili).

This is Where I Leave You

A conti fatti, il ruolo standard di Kathryn Hahn ricade in una di due categorie: “ex fidanzata” oppure “sorella/amica”. Qui è il primo: è la moglie di uno dei quattro fratelli protagonisti di questa commedia familiare un po’ piattina ma strapiena di talento, e con qualche momento molto azzeccato.

Tutto può accadere a Broadway

L’ultimo film della carriera di Peter Bogdanovich, autore tra le altre cose di alcune delle commedie più divertenti di sempre (una su tutte: Rumori fuori scena), nel quale Kathryn Hahn condivide il set con un cast ampio e improbabile, che va da Owen Wilson e Imogen Poots fino a Jennifer Aniston e Rhys Ifans. Omaggio alle grandi commedie degli anni Trenta, riuscito fino a un certo punto ma sempre e comunque grazioso.