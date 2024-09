MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez, tutto quello che c'è da sapere sulla serie Netflix

Pubblicazione: 11 settembre alle 08:00

Dopo Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy e Ian Brennan presentano il nuovo capitolo dell'agghiacciante serie antologica sui killer americani più famosi: MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez. Ecco tutto ciò che c'è da sapere in attesa della sua uscita.

Quando esce MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez e dove vederlo

MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 19 settembre.

La trama di MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez

La serie, ideata da(anche produttori esecutivi), è composta da 9 episodi.

La serie affronterà un caso molto discusso e controverso avvenuto negli Stati Uniti negli anni '90 quando due fratelli, Lyle ed Erik Menendez, vennero condannati per l'omicidio dei loro genitori. Da una parte l'accusa affermava che avessero ucciso i genitori per ereditare il patrimonio di famiglia, dall'altra parte i due fratelli sostenevano - e sono tuttora irremovibili- che gli omicidi fossero stati commessi a causa di una vita di abusi fisici, emotivi e sessuali subiti dai genitori.

Il cast di MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez

Il cast della serie è guidato da due attori di alto profilo: Javier Bardem e Chloë Sevigny interpretano infatti i due genitori, José e Kitty Menendez. Nel ruolo dei fratelli Lyle ed Erik troviamo invece Nicholas Chavez and Cooper Koch. Il resto del cast include Nathan Lane nel ruolo del giornalista investigativo Dominick Dunne; Ari Graynor in quello del procuratore distrettuale Leslie Abramson; Dallas Roberts nei panni del terapeuta Dr. Jerome Oziel e Leslie Grossman nel ruolo di Judalon Smyth, l'amante del Dr. Oziel.

Il caso dei fratelli Menendez periodicamente torna virale sui social. Entrambi infatti continuano a rilasciare interviste dal carcere, puntando l'attenzione sulla loro vicenda e narrando come gli abusi subiti li abbiano portati a compiere quel gesto estremo. A gettare benzina sul fuoco arriva adesso anche la piattaforma streaming Peacock che diffonderà presto un documentario intitolato Menendez + Menudo: Boys Betrayed. Questo si focalizzerà sulle dichiarazioni di Roy Rosselló, ex membro della boyband portoricana Menudo, il quale ha raccontato di essere stato abusato sessualmente da José Menendez quando era un adolescente. Come era successo con Dahmer, sembra che anche questa volta la serie di Ryan Murphy scuoterà il pubblico.