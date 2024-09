Uglies: tutto quello che c'è da sapere sul film Netflix

Pubblicazione: 09 settembre alle 14:34

Sta per arrivare sui nostri schermi Uglies, film distribuito su Netflix e tratto dal romanzo omonimo di Scott Westerfeld. Ecco tutto ciò che c'è da sapere in attesa della sua uscita!

Quando esce Uglies e dove vederlo

Uglies arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 13 settembre.

La trama di Uglies

È diretto da, già regista del franchise Charlie's Angels, e la sceneggiatura è scritta da Jacob Forman, Vanessa Taylor e Whit Anderson.

Ambientato in un futuro distopico post-apocalittico, Uglies segue la storia di Tally Youngblood, una ragazza comune che vive in una società dove le persone normali sono definite "brutti" (appunto, "uglies") e vengono trasformati in Carine ("pretties") attraverso un'operazione di chirurgia estetica obbligatoria al compimento dei sedici anni.

Uglies: il cast

La vita di Tally cambia però radicalmente quando incontra Shay, una ragazza ribelle che rifiuta di conformarsi alle rigide regole della società. Quando Shay decide di scappare Tally intraprende un viaggio per salvarla che stravolgerà tutto ciò che credeva di conoscere e desiderare.

Protagonista della pellicola (e anche produttrice esecutiva) è Joey King (The Kissing Booth, A Family Affair), interprete di Tally Youngblood. Chase Stokes (Outer Banks), interpreta Peris, il migliore amico d'infanzia di Tally che decide di sottoporsi al trattamento cosmetico. Laverne Cox presta volto alla dottoressa Cable, responsabile delle operazioni sui teenager. Tra gli altri membri del cast troviamo poi Brianne Tju (So cosa hai fatto) nel ruolo di Shay, Keith Powers (La guerra di domani) in quello di David, Jan Luis Castellanos (Tredici) nel ruolo di Croy, Jay Devon Johnson (Bad Boys: Ride or Die) come Az e, infine, Charmin Lee (La quinta onda) nel ruolo di Maddy.

Uglies: il romanzo

Uglies è il primo romanzo di una tetralogia scritta da Scott Westerfeld e tradotta in italiano con il titolo di Brutti, Perfetti, Speciali ed Extras, uscita tra il 2006 e il 2007. I libri si inseriscono nel filone dei romanzi distopici young adult, precedendo di un paio d'anni l'uscita di Hunger Games, saga che farà esplodere il genere.

Curiosità su Uglies

Un anno dopo l'uscita del primo romanzo 20th Century Fox ha acquistato i diritti per adattare Uglies in un film. Ma alla fine il progetto è sfumato. Nel 2020 è stata Netflix a prendere in mano la situazione e le riprese si sono svolte alla fine del 2021. Ci sono voluti poi anni però perché il film fosse pronto per il pubblico.

Uglies è stato anche adattato in un manga, intitolato Uglies: Shay's Story, scritto da Westerfeld e Devin K. Grayson e illustrato da Steven Cummings. Il fumetto è uscito nel 2012 e racconta la storia dal punto di vista di Shay. Non è stato però tradotto in italiano.