La rivoluzione di Arcane 2 secondo il supervisore Martial Andrè: "C’e sempre un modo per spingersi oltre i propri limiti"

In occasione dell’uscita seconda stagione di Arcane, abbiamo intervistato a Lucca Comics & Games il co-supervisore dell’animazione della seconda stagione, Martial Andrè.

Ospite della fiera per un interessantissimo panel dedicato ai dietro le quinte e alla realizzazione della rivoluzionaria serie animata Netflix - dalla sceneggiatura, allo storyboard, al rendering finale - André é passato in breve tempo dall'essere un semplice animatore nella prima stagione a dover dirigere e supervisionare una sua squadra di animatori già dalla seconda, in una serrata e ben oleata macchina sfornando un episodio ogni quattro mesi circa.

"L'animazione non é un genere per bambini. É un medium per fare arte”

— Guillermo del Toro

Arcane si é dimostrata all'avanguardia in questo senso, dimostrando non solo quanto l'animazione possa essere rivoluzionaria ma anche quanto sia un mezzo potente per affrontare argomenti decisamente adulti, con una tecnica impeccabile che ha il suo cuore negli artisti che lavorano alla Fortiche, studio di animazione francese che dopo la sua partnership con Riot Games é ora sinonimo non solo di qualità ma anche di innovazione.

Nel documentario di Arcane disponibile su YouTube, Bridging the Rift, ad una domanda apparentemente banale su come gli animatori riescano a creare l’illusione delle pennellate, così realistiche che sembrano dipinte, la risposta di un'animatrice é stata tanto semplice quanto ricca di significato: “Beh, perché le dipingiamo”. Vista la grande importanza dell’artigianalità in Arcane e di quanto questa dipenda dalla mano, mente e cuore di un essere umano dietro al computer, qual é la tua posizione in merito all’avvento dell’ IA generativa nel mondo dell’intrattenimento?

Si tratta di un argomento decisamente molto attuale: dobbiamo riconoscere che si tratta di qualcosa che esiste e che cambierà radicalmente la nostra industria. Non posso sbilanciarmi sul fatto che alcune compagnie usino l’IA per poter lasciare a casa e licenziare i loro artisti, ma, alla fine, la verità é che si tratta di uno strumento - almeno per come lavoro io - molto limitato e che non ti permette di avere il controllo completo di quello che stai facendo.

Non esegue ordini alla lettera nel modo in cui tu desideri, non puoi essere minuzioso o esigente riguardo dettagli o alcune cose specifiche. Per questo alla Fortiche noi teniamo moltissimo a realizzare ogni cosa a mano, curando in modo artigianale qualsiasi dettaglio di ogni fotogramma: dalle scarpe di un personaggio, alla texture della pelle, in che modo si muovono i capelli o di quante ciocche sono composti. Possiamo decidere cosa dipingere e dove, se rendere la texture della pelle più chiara o più scura, se c’è luce o ombra, se ha delle macchie o meno.

Andiamo veramente molto nel dettaglio di ciò che vogliamo ottenere e questo tipo di controllo lo puoi avere solo se dietro tutto c’e un essere umano. Per come lavoriamo alla Fortiche, questo tipo di tecnologia non ci interessa, ma se un giorno l’IA ci permetterà di velocizzare alcuni automatismi permettendoci di prenderci più libertà e tempo per la creatività, allora sarà qualcosa da prendere in considerazione. Certo, velocizza molti aspetti, ma penso che se sei interessato a creare e a fare arte in modo artigianale… beh, non fa per me.