, il film diretto dache ha aperto la 35. edizione della Settimana della Critica alla 77. Mostra del Cinema di Venezia, possiede uno spunto e un approccio visivo affascinanti che, pur potendo contare sulla presenza nel cast del sempre convincentee di un nome prestigioso comenel team dei produttori, non è del tutto all’altezza delle aspettative.

L’opera si sviluppa su due dimensioni temporali diverse: nel presente Eva (Lotte Verbeek) è alle prese con scelte difficili nella propria vita privata e con una ricerca che l’ha portata a studiare medicina, in particolare cercando di scoprire i segreti di un libro scritto dal Dottor Anmuth (Charles Dance) nella Prussia del Settecento. Tra amori, presenze soprannaturali, “streghe” e una natura violata, la vita e la morte si intrecciano conducendo a un finale catartico e piuttosto prevedibile.

La co-produzione internazionale messa a servizio della visione di Hintermann è di ottima qualità dal punto di vista tecnico e artistico: la fotografia di Jörg Widmer sa catturare luci e ombre enfatizzando contrasti cromatici e suggestioni, la colonna sonora di Hanan Townshend è ipnotica al punto giusto e il montaggio firmato da Piero Lissandro riesce a dare ritmo a una sceneggiatura che arranca nella parte centrale con dialoghi artefatti e scene non sostenute da un’adeguata costruzione narrativa.

Charles Dance, che prossimamente rivedremo nella terza stagione di The Crown, riesce a sostenere grazie alla sua esperienza e talento anche dei dialoghi a tratti quasi surreali e con una buona dose di retorica, mentre i suoi colleghi, in particolare i più giovani, soffrono un po’ la situazione dando vita a figure stereotipate e unidimensionali mentre storie d’amore iniziano senza apparente motivo, nel passato c’è spazio per violenze e divisioni sociali e nel presente si cerca di ricordare anche l’evoluzione tecnologica della medicina, il tutto condito da un’ampia dose di metafore e potenziali riflessioni filosofiche.

Dispiace un po’ assistere a come la figura della donna e del suo corpo, che in The Book of Vision viene violato e celebrato con equilibrio, e l’idea di una natura “viva” e senziente perdano di incisività all’interno di un contesto suggestivo e affascinante che avrebbe forse conquistato in più rispettandone i silenzi e il mistero, invece che dare (troppa) voce ai dilemmi umani e ai loro sentimenti privi di reale spessore.

