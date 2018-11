tempo di lettura 2'

Il registaritorna alla regia dopocon, un thriller sci-fi a sfumature leggermente horror che porta in scena un Natale all’insegna di ansia e paranoia.Al centro degli eventi ci sono i membri della famiglia Milgram che si ritrovano per celebrare le festività, situazione complicata dalla decisione di) di portare con sé la fidanzata).La riunione di famiglia fa infatti emergere opinioni politiche e sociali che causano tensioni e divergenze che sembrano allontanare definitivamente i protagonisti. La mattina dopo la disastrosa cena, i Milgram si ritrovano però inspiegabilmente bloccati all’interno della propria abitazione, mentre lo schermo televisivo li invita ad “attendere ulteriori istruzioni” e a compiere una serie di azioni che mettono alla prova la loro fiducia nell’autore, di cui non si conosce realmente l’identità, dei messaggi, dando vita a delle conseguenze mortali e terrificanti.

La sceneggiatura di Gavin Williams, pur potendo contare su una premessa particolarmente interessante e ricca di spunti legati alla realtà contemporanea, fatica a dare spessore ai personaggi che si ritrovano invece a riassumere molti stereotipi legati alla loro estrazione sociale ed età anagrafica. Le dinamiche tra i personaggi, soprattutto mentre la paranoia aumenta progressivamente, risultano sopra le righe e purtroppo prevedibili e l’elemento sci-fi scivola così in secondo piano. Gli ovvi paragoni con progetti televisivi come Black Mirror o Ai confini della realtà penalizzano forse eccessivamente il giudizio nei confronti del risultato finale che merita invece di essere apprezzato per la costruzione visiva e la gestione degli spazi, elementi in grado di suscitare quel senso di oppressione necessario a rendere la narrazione coinvolgente, e del peso dato a un senso dell’umorismo molto dark che riesce a farsi spazio anche nei momenti più drammatici. Le riflessioni sul razzismo e sulla “venerazione” dei falsi idoli mantengono alto l’interesse, nonostante una recitazione non del tutto brillante (ed è un vero peccato che David Bradley non abbia avuto un ruolo più rilevante) e dei dialoghi poco significativi.

La regia di Kevorkian fatica più del dovuto a costruire la progressione della storia e il montaggio di Richard Smither non trova il modo di sostenere realmente l’epilogo della storia, scivolando purtroppo in un ritmo non adeguato ai drammatici e violenti momenti rappresentati sullo schermo.



Awaits Further Instructions delude un po’ le aspettative dopo una prima parte particolarmente promettente e non lascia il segno con la critica alla dipendenza degli esseri umani nei confronti della tecnologia, pur trovando il modo in più passaggi di divertire, spaventare e far riflettere.