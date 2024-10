It's What's Inside, la recensione: una metafora geniale che rischia di scappare di mano

Pubblicazione: 04 ottobre alle 09:00

Come tanto cinema di genere It’s What’s Inside vive (e muore) sull’invenzione e la gestione di un’unica idea narrativa: Nightmare ha l’impossibilità di addormentarsi. It Follows l’inseguimento lento ma inesorabile. Talk to Me la mano che richiama i morti. It’s What’s Inside (che non è un horror ma ci somiglia molto) una macchina in grado di scambiare i corpi delle persone. Otto amici la usano per gioco a una festa e subito la situazione degenera, fra chi ne approfitta per tradimenti e inganni messi in atto con il corpo di qualcun altro.

Questa premessa funziona due volte all’interno di un film che vuole divertire ma anche dire qualcosa: offre un meccanismo narrativo originale, che permette di costruire tensione continuando a creare variazioni su un tema (l’impossibilità di sapere chi si ha di fronte e il brivido di essere scoperti); ed è una metafora capace di dare suggestioni e possibili letture.è uno di quei film che possono tranquillamente essere goduti anche solo per il piacere del racconto, ma (senza mai farlo pesare) in realtà ha un sacco da dire sulla società: tramite lo scambio di corpi si parla di comunicazione tra partner, di privilegio razziale, della superficialità e invidia a cui condanna il mondo dei social network.

Se It’s What’s Inside non è perfetto è per la difficoltà oggettiva che comporta gestire questa premessa per un’ora e quaranta. Per gran parte del tempo l’aspetto dei personaggi in scena non corrisponde con la loro personalità, e siccome la memoria degli spettatori non è infinita i realizzatori sono costretti a inventarsi sempre nuovi modi per segnalare chi è che si nasconde in questo momento in quel corpo: foto pinzate addosso come un badge, riprese sovraimposte che mostrano la vera identità della persona e così via.

Anche con tutte queste precauzioni alla lunga il racconto diventa complicato da seguire, anche perché – a differenza di quanto facevano in chiave comica i nuovi Jumanji – curiosamente gli scambi non attraversano mai le linee di genere: gli uomini sono sempre uomini, le donne sempre donne. Che sia per evitare l’effetto comico di quando Jack Black interpretava Karen Gillen, o per una certa “normatività”, questo porta il film a rinunciare a un elemento di riconoscimento che poteva aiutare a orientarsi meglio nel suo mondo paradossale, rendendo tutto un po’ meno dispersivo e confuso.