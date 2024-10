A Man On The Inside: Ted Danson nel trailer della nuova serie Netflix

Pubblicazione: 28 ottobre alle 17:38

Il 21 novembre arriverà su Netflix la nuova serie A Man on the Inside, con star Ted Danson, di cui è stato condiviso il trailer ufficiale.

Il progetto è un adattamento del documentario di Maite Alberdi intitolato The Mole Agent.

Al centro della trama c'è un professore in pensione, Charles, che diventa una spia nella casa di riposo in cui vive. Dopo la morte della moglie, infatti, è bloccato nella routine quotidiana e non ha quasi rapporti con la figlia Emily (Mary Elizabeth Ellis), Quando si imbatte in un annuncio di un investigatore privato, Julie (Lilah Richcreek Estrada), la sua vita cambia però per sempre.

Charles intraprende infatti una missione sotto copertura per risolvere il mistero di un cimelio di famiglia che è stato rubato. Tutti sono dei sospettati e sarà il compito di Charles scoprire il colpevole prima di farsi scoprire da Didi (Stephanie Beatriz), a capo di Pacific View.

Fonte / Netflix

Nel cast degli otto episodi ci sono anche Stephen McKinley Henderson, Sally Struthers, Eugene Cordero, Margaret Avery, John Getz, Susan Ruttan, Lori Tan Chinn, Clyde Kusatsu, Marc Evan Jackson, Jama Williamson, Wyatt Yang, Deuce Basco, Lincoln Lambert e Kerry O’Malley.