Agatha All Along: ascolta The Ballad of the Witches, la canzone ufficiale della serie tv

Pubblicazione: 19 settembre alle 11:30

Marvel Studios ha pubblicato il video di The Ballad of the Witches, la canzone ufficiale di Agatha All Along.

La canzone, che potete ascoltare qui sopra, è protagonista del secondo episodio ed è stata scritta da Kristen Anderson-Lopez e Bobby Lopez, già autori dei brani di Frozen.

Qui sotto potete vedere invece la performance live action di The ballad of the Witches durante la D23.

Agatha all Along è disponibile da oggi 19 settembre su Disney+. Trovate tutte le notizie sulla nuova serie tv Marvel Studios nella nostra scheda.