Arcane 2: il trailer dei nuovi episodi anticipa spettacolari sequenze d'azione

Pubblicazione: 16 ottobre alle 17:45

La stagione 2 di Arcane, l'ultima della serie animata, debutterà con il primo Atto in cui è suddivisa il 9 novembre su Netflix e online è stato condiviso il trailer ufficiale.

Il video pubblicato online regala molte anticipazioni riguardanti le spettacolari scene d'azione e altri momenti emozionanti della storia di Vi e Jinx.

Le puntate successive saranno poi disponibili dal 16 novembre e dal 23 novembre.

Le voci dei protagonisti

Il cast vocale della versione originale è composto da Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Ella Purnell (Army of the Dead), che saranno le protagoniste e presteranno la voce rispettivamente a Vi e Jinx. Al loro fianco Kevin Alejandro (Lucifer) come Jayce, Katie Leung (Harry Potter) come Caitlyn, Jason Spisak (Young Justice) come Silco, Toks Olagundoye (Castlevania) come Mel, JB Blanc (Dota: Dragon’s Blood) come Vander e Harry Lloyd (Game of Thrones) come Viktor.