Black Doves: un'inedita Keira Knightley nel trailer della serie thriller in arrivo su Netflix

Pubblicazione: 31 ottobre alle 10:35

Netflix ha lanciato oggi il trailer ufficiale di Black Doves, la serie thriller di spionaggio in sei episodi che farà il suo debutto in streaming il 5 dicembre e che è già stata rinnovata per una seconda stagione.

La trama

Ambientata sullo sfondo della Londra natalizia, BLACK DOVES è una storia tagliente, commovente e piena di azione sull’amicizia e il sacrificio. La storia ruota intorno a Helen Webb (Keira Knightley), moglie e madre appassionata e scrupolosa, nonché spia professionista. Da 10 anni trasmette i segreti del marito politico all'oscura organizzazione per cui lavora: le Black Doves. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, il suo capo spia, l'enigmatica Reed (Sarah Lancashire), si affida a Sam (Ben Whishaw), un vecchio amico di Helen, per proteggerla. Helen e Sam partono insieme in missione per indagare su chi ha ucciso Jason e perché, arrivando a scoprire una vasta cospirazione che collega la torbida malavita londinese a un'incombente crisi geopolitica.

