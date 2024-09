Castlevania: Nocturne 2, il teaser trailer svela quando arriveranno i nuovi episodi

Pubblicazione: 16 settembre alle 18:30

Netflix ha annunciato che la stagione 2 di Castlevania: Nocturne arriverà sugli schermi nel gennaio 2025 con un nuovo teaser trailer.

Lo show, ispirato ai videogiochi di Konami, è ambientato 300 anni dopo la fine della serie originale, che era composta da quattro stagioni.

Le puntate precedenti si svolgevano nella Francia del 1792, all'apice della Rivoluzione francese e vedeva coinvolto un vampiro che prometteva di far scatenare un esercito di vampiri e creature della notte per bloccare la rivoluzione e trasformare l'umanità in schiavi.

Annette, una strega dei Caraibi, cerca Richter Belmont, l'ultimo discendente di una famiglia di cacciatori di vampiri, per guidare la resistenza.

Nella seconda stagione Richter, insieme al leggendario Alucard e al suo gruppo di cacciatori di vampiri, stanno compiendo una corsa contro il tempo. Erzsebet Báthory, il Messia Vampiro, che sembra già invincibile, cerca di ottenere il potere della dea Sekhmet in modo da far scivolare il mondo in un'oscurità e in un terrore senza fine.

La serie è prodotta da Project 51 Productions e Powerhouse Animation. Alla regia sono impegnati Sam Deats e Adam Deats.