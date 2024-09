Heartstopper: il trailer della stagione 3 conferma la data d'uscita

Pubblicazione: 17 settembre alle 16:32

Netflix ha pubblicato il trailer della stagione 3 di Heartstopper, in arrivo a inizio ottobre.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, dà un assaggio di cosa ci aspetta nella stagione 3 di Heartstopper, in arrivo il prossimo 3 ottobre.

Lo show è tratto dalla graphic novel di Alice Oseman e racconta la storia di Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor), due compagni di scuola che si innamorano, e dei loro amici.

Nella terza stagione Charlie vorrebbe dire a Nick che lo ama. Nick, a sua volta, ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre le vacanze estive finiscono e i mesi scorrono, gli amici iniziano a rendersi conto che l’anno scolastico proporrà gioie e difficoltà. Mentre imparano qualcosa in più su di loro e sulle rispettive relazioni, pianificano eventi sociali e feste, e iniziano a pensare alle scelte per quanto riguarda l’università, tutti devono imparare a contare sulle persone che amano quando la vita non va come progettato.

Nel cast ci saranno inoltre William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Leila Khan, Rhea Norwood, e Jenny Walser.Tra i nuovi arrivi anche quelli di Darragh Hand nella parte dell’ottimista e bizzarro Michael Holden, e Jonathan Bailey.

Trovate tutte le notizie su Heartstopper nella nostra scheda.