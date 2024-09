Joker 2: Lady Gaga canta That's Life nel trailer finale del film

Pubblicazione: 19 settembre alle 14:30

Warner Bros ha pubblicato il trailer finale di Joker 2 (Joker Folie à Deux) in cui Lady Gaga canta That's Life mentre a schermo scorrono immagini del film.

Joker: Folie à Deux vede nel cast Joaquin Phoenix nei panni del protagonista e Lady Gaga in quelli di Harley Quinn. Alla regia ritorna Todd Phillips.

Vi ricordiamo che le prevendite sono aperte e BadTaste sarà presente alla prima all' Arcadia Cinema.

L’uscita di Joker: Folie à Deux di Todd Phillips è prevista per il 4 ottobre negli Stati Uniti e per il 2 ottobre in Italia.

Fonte / YouTube

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda