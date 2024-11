Mufasa: il Re Leone, guarda il nuovo trailer del film Disney di Natale

Pubblicazione: 09 novembre alle 12:53

Quando ormai mancano poche settimane all'uscita di Oceania, che sarà la piattaforma ideale per lanciare i prossimi film Disney, ecco arrivare online (in occasione della D23 Brasile) il nuovo full trailer di Mufasa: Il Re Leone, l'atteso prequel de Il Re Leone di Jon Favreau, questa volta diretto da Barry Jenkins.

Il prequel si svolge prima degli eventi della rivisitazione fotorealistica in live-action del 2019, e si concentra sugli anni giovanili del futuro re, così come sul suo minaccioso fratello minore Scar. Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr. guidano il cast vocale rispettivamente come la versione giovane di Mufasa (doppiato da James Earl Jones nel film del 1994 e nel remake del 2019) e di Scar (doppiato da Jeremy Irons nella versione del 1994 e da Chiwetel Ejiofor nel remake del 2019). Beyoncé Knowles-Carter tornerà a dare la voce a Nala, mentre sua figlia, Blue Ivy Carter, interpreterà Kiara, la figlia del Re Simba e della Regina Nala.

Tra i nuovi membri del cast figurano Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Lediga come il giovane Rafiki; Preston Nyman come Zazu; Mads Mikkelsen come Kiros, un leone formidabile con grandi progetti per il suo branco; Thandiwe Newton nel ruolo di Eshe, la madre di Taka; Lennie James nel ruolo di Obasi, il padre di Taka; Anika Noni Rose come Afia, la madre di Mufasa; e Keith David come Masego, il padre di Mufasa.

Lin-Manuel Miranda ha scritto le canzoni originali del film.

L’uscita del film Disney è prevista per il 20 dicembre.