Netflix svela le prime immagini di Asura, la nuova serie di Hirokazu Kore-eda

Pubblicazione: 12 novembre alle 09:38

Netflix ha svelato il primo teaser di Asura, la nuova serie giapponese scritta e diretta dal vincitore della Palma d'Oro Hirokazu Kore-eda (Un affare di famiglia) che debutterà in streaming il 9 gennaio.

Basata sul romanzo Ashura no Gotoku di Kuniko Mukoda, già adattato in una miniserie della NHK del 1979 e in un film del 2003, Asura racconta la storia di quattro sorelle: l’insegnante di ikebana Tsunako (Rie Miyazawa), la casalinga Makiko (Machiko Ono), la bibliotecaria Takiko (Yu Aoi) e la cameriera Sakiko (Suzu Hirose). In un giorno d’inverno, si riuniscono dopo molto tempo. Takiko sospetta che il loro anziano padre, Kotaro, abbia un’amante e un figlio. Anche se le altre sorelle trovano la cosa incredibile, promettono di tenere nascosta questa notizia alla madre, Fuji. Tuttavia, questo scompiglio porta alla luce vari conflitti e segreti che si celano nelle vite delle quattro donne. Come gli Asura, semidei della cosmologia buddhista, le donne "incarnano un vortice di emozioni, scontrandosi ferocemente ma condividendo momenti di profonda connessione".

"Ciò che rende così ricchi i drammi di Kuniko Mukoda è il veleno superficiale scambiato nelle conversazioni e l'amore nascosto dietro quelle parole crudeli," spiega Kore-eda. "Le quattro attrici che interpretano le sorelle lo comprendono bene, quindi è stato molto piacevole girare la serie".

Potete vedere il trailer qui sopra.