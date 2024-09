Oceania 2: la nuova canzone We're Back nel trailer inedito

Pubblicazione: 26 settembre alle 18:30

Il 27 novembre arriverà nei cinema americani il film Oceania 2 e un nuovo trailer regala una breve anticipazione della canzone inedita We're Back.

Nel video pubblicato online si vede inoltre la giovane protagonista e la sorellina, oltre a nuove avventure indimenticabili in cui è coinvolto anche Maui.

Oceania 2 riunisce Moana (doppiata da Auli’i Cravalho) e Maui (doppiato da Dwayne Johnson) tre anni dopo per un nuovo ed entusiasmante viaggio, accompagnati da un equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati navigatori, Moana deve intraprendere un viaggio verso i lontani mari dell’Oceania e navigare in acque pericolose e a lungo perdute per un’avventura senza precedenti. Diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, “Moana 2” presenta musiche dei vincitori del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del nominato al Grammy Opetaia Foa‘i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller hanno scritto il film, che è prodotto esecutivamente da Jennifer Lee, Bush e Johnson.

Fonte / Disney

Nel film ritroviamo le voci di Rachel House (la nonna di Moana, Tala), Temuera Morrison (il padre di Moana, Chief Tui) e Nicole Scherzinger (la madre di Moana, Sina), così come i nuovi membri dell’equipaggio di Moana, Moni, Kele e Loto, doppiati rispettivamente da Hualālai Chung, David Fane e Rose Matafeo. Awhimai Fraser presta la voce al misterioso nuovo personaggio Matangi; Gerald Ramsey interpreta l’antenato di Moana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda dà voce alla dolce e adorabile sorellina di Moana, Simea.