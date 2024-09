One Piece: Inaki Godoy visita il set di Cobra Kai nel nuovo divertente video

Pubblicazione: 17 settembre alle 09:30

Per la Geeked Week, Inaki Godoy, protagonista del live action di One Piece, ha visitato il set di Cobra Kai in un video molto divertente.

Il video, che potete vedere qui sopra, ha riacceso le ipotesi dei fan su un possibile coinvolgimento di Xolo Mariduena come Ace , il fratello di Luffy in One Piece.

Vi ricordiamo che la parte 2 della stagione 6 di Cobra Kai è prevista per novembre, mentre il live action di One Piece tornerà nel 2025.

Nel cast della stagione 6 di Cobra Kai: Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O’Brien.

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

Se volete rimanere aggiornati su Cobra Kai e One Piece potete consultare le nostre schede.