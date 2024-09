Squid Game: ecco il teaser trailer della tanto attesa stagione 2

Pubblicazione: 20 settembre alle 06:24

Come promesso nella giornata di ieri, Netflix ha pubblicato il tanto atteso teaser trailer della stagione 2 di Squid Game, in arrivo a dicembre.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, mostra molte scene inedite dalla nuova stagione che vi ricordiamo sarà presente anche all'edizione di quest'anno di Lucca Comics and Games.

La stagione 2 di Squid Game sarà disponibile dal 26 dicembre su Netflix.

Lee Jung-jae (il protagonista Gi-hun), Lee Byung-Hun (Front Man, l’uomo mascherato), Wi Ha-jun (il detective Hwang Jun-ho), e Gong Yoo (il misterioso uomo elegante che aveva invitato Gi-hun a partecipare allo Squid Game) torneranno nei nuovi episodi, assieme a quattro nuovi attori svelati nel teaser: Yim Si-wan (Unlocked), Kang Ha-neul (The Pirates: The Last Royal Treasure), Park Sung-hoon (The Glory) e Yang Dong-geun (Yaksha: Ruthless Operations).

Squid Game ha sconvolto il mondo con la sua uscita nel 2021, diventando presto una delle serie più viste su Netflix a livello globale. Accumulando più di 1,65 miliardi di ore di visualizzazione da parte di più di 142 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni, la serie ha raggiunto il posto #1 nella Top 10 di 94 Paesi.

Oltre al suo enorme successo di pubblico, la serie ha vinto premi prestigiosi ed è stata lodata per il suo fresco commento su una società moderna immersa in una spietata competitività, il tutto raccontato in contrasto con lo sfondo di nostalgici giochi da bambini, trasformando tutto ciò che è Squid Game – la sua arte, musica, estetica e i suoi giochi – in un fenomeno culturale globale.

Trovate tutte le notizie su Squid Game nella nostra scheda.