The Diplomat: il teaser della stagione 2 della serie con Keri Russell

Pubblicazione: 05 settembre alle 18:30

Il teaser della stagione 2 di The Diplomat rivela un'importante anticipazione riguardante un mistero che era stato lasciato in sospeso.

Nel video che anticipa i nuovi episodi del thriller con protagonista Keri Russell nel ruolo di Kate Wyler si scopre infatti che Hal, il marito della protagonista interpretato da Rufus Sewell, sembra sia vivo nonostante quanto accaduto nel finale del primo capitolo della storia.

Kate è inoltre consapevole che l'attacco ha avuto origine all'interno del governo britannico e sta valutando in modo diverso il suo matrimonio dopo che Hal sembra sia miracolosamente sopravvissuto.

La sinossi della stagione 2 di The Diplomat

Un'esplosione mortale nel cuore di Londra manda in mille pezzi il mondo dell'ambasciatrice Kate Wyler (Keri Russell). Lottando per ricostruire le vite che sono state spezzate e il team che è stato diviso, le peggiori paure di Kate si verificano: l'attacco che l'ha portata nel Regno Unito non è legato a una nazione rivale, proveniva dall'interno del governo britannico. Mentre Kate insegue la verità, il suo unico vero alleato è il suo quasi ex marito Hal Wyler (Rufus Sewell), che è davvero vivo e coinvolto. La protagonista affronta un matrimonio in difficoltà, una dinamica complessa con il segretario agli affari esteri britannici Austin Dennison (David Gyasi), e una minacciosa visita del vice presidente Grace Penn (Allison Janney).

La serie è stata creata da Debora Cahn e nel cast della seconda stagione ci sono anche Ali Ahn, Rory Kinnear, e Ato Essandoh.

The Diplomat è prodotta da Janice Williams, Keri Russell, Peter Noah e Alex Graves.