The Penguin: scene inedite nel nuovo trailer della serie con Colin Farrell

Pubblicazione: 06 settembre alle 00:22

La HBO ha lanciato oggi un nuovo trailer di un minuto di The Penguin, la miniserie con protagonista Colin Farrell spin-off di The Batman che arriverà il 19 settembre sul piccolo schermo - in Italia su Sky.

Nel trailer vediamo numerose scene inedite, in particolare incentrate sull'interpretazione di Farrell negli iconici panni di Oswald Cobb, nei quali si è calato anche grazie a un makeup prostetico molto importante.

La prima stagione della serie sarà composta da otto puntate: nel cast anche Cristin Milioti, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Theo Rossi e Rhenzy Feliz.