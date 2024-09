Tracker 2: nel trailer nuovi casi per Colter, interpretato da Justin Hartley

Pubblicazione: 14 settembre alle 15:00

Il 13 ottobre debutterà sugli schermi americani di CBS la stagione 2 della serie Tracker e il trailer mostra qualche scena in anteprima delle nuove indagini del protagonista interpretato da Justin Hartley.

Tra gli interpreti ci saranno anche Jensen Ackles nel ruolo di Russell, il fratello di Colter, e Sofia Pernas che è Billie Matalon.

Nelle puntate inedite non tornerà Robin Weigert, che aveva il ruolo di Teddi Bruin, mentre sullo schermo apparirà Abby McEnany nella parte di Velma, moglie di Teddi.

La sinossi del primo episodio della seconda stagione, intitolata Out of the Past, anticipa che Colter, mentre compie delle indagini sulla strana scomparsa di una famiglia la cui macchina è stata ritrovata al lato di una strada in Arkansas, compie una sconvolgente scoperta sul passato della madre che lo conduce nel mondo del crimine organizzato. Reenie apre poi il suo nuovo studio legale e chiede l'aiuto di Velma.

Tracker si basa sul romanzo di Jeffery Deaver intitolato The Never Game e segue Colter Shaw mentre compie delle indagini e risolve misteri con l'aiuto di Bobby (Eric Graise), esperto di computer, e l'avvocato Reenie (Fiona Rene).

Il protagonista ha inoltre una famiglia complicata.

Nella seconda stagione torneranno anche Melissa Roxburgh, Wendy Crewson e Jensen Ackles nei ruoli di Dory, Mary e Russell, rispettivamente la sorella, la madre e il fratello di Colter.