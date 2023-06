La televisione lineare regala ancora una volta gioie a Paramount, e ancora una volta il responsabile è Yellowstone – o meglio, una delle serie che fanno parte dell’ormai fortunato franchise di Taylor Sheridan.

1883 ha infatti fatto il suo debutto domenica scorsa su Paramount Network, totalizzando 3.8 milioni di spettatori nella prima serata. Si tratta del miglior debutto per una serie via cavo negli ultimi tre anni, un dato quattro volte superiore alla media di Paramount Network, con un incremento del 285% del numero di spettatori.

È una grande conferma per la distribuzione integrata dei contenuti: nel caso di 1883, la serie era stata “usata” come contenuto premium che attirasse abbonati alla piattaforma streaming Paramount+, dove ha ottenuto numeri molto importanti a dicembre 2021. All’epoca il primo episodio venne proposto su Paramount Network e in simulcast su CMT, totalizzando oltre 5.6 milioni di spettatori (6.4 milioni includendo le repliche).

Evidentemente c’è una grande fetta di spettatori che guardano ancora la televisione lineare, e in questo senso la “replica” della serie sembra aver intercettato molto bene il suo target. Paramount ha arricchito la trasmissione inserendo anche featurette esclusive alla fine di ogni episodio.

Vi ricordiamo che in Italia 1883 è disponibile in streaming su Paramount+.

Fonte: TheWrap

