Eric Nelsen ha svelato la sua reazione all’episodio 5 di 1883, il progetto prequel di Yellowstone.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata i fan hanno potuto assistere alla morte di Ennis. Il giovane è stato infatti ucciso dopo che un gruppo di banditi ha assaltato un furgone di un treno. Elsa Dutton (Isabel May) ha quindi ucciso immediatamente il colpevole, lasciandosi poi andare alla disperazione accanto al corpo senza vita dell’amato.

L’attore ha raccontato:

Nelsen ha aggiunto:

La star di 1883 ha ricordato:

Ho dovuto fare di tutto per non disperarmi e piangere a causa delle emozioni che stavo provando legate all’interpretazione di Isabel e dell’intero cast, tutti stavano osservando la scena. Ho sentito il dolore di Isabel May e di Elsa, ogni emozione che stava affrontando. Stava urlando, stava quasi facendomi a pezzi emotivamente. Letteralmente stavo provando con così tanto impegno a non piangere dovendo fare i conti con le sue reazioni e tutto il resto.