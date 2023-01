1899 è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione

I creatori e showrunner di 1899 hanno annunciato che la serie è stata cancellata dopo una sola stagione da Netflix.

Baran bo Odar e Jantje Friese, che avevano portato già al successo Dark sulla piattaforma di streaming, hanno infatti aggiornato i fan con un post su Instagram.

Il comunicato dichiara:

Con un cuore pesante dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovato. Avremmo amato finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma alle volte le cose non vanno come pianificato. La vita è così. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan lì fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per essere stati una parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai.